"Hai la coda di paglia", presunto rigore negato a Zaniolo in Napoli-Roma: scoppia la lite a Tiki Taka

Calcio Napoli - Nell'ultima puntata di Tiki Taka - La repubblica del pallone, l'uscita di Meret su Zaniolo in Napoli-Roma ha creato non poche polemiche in studio tra i presenti. Ad aprire il dibattito è il giornalista romano Marcello Micci: “La possibilità del quarto posto non c’è mai stata, lo ha sempre detto anche Mourinho che lo scopo era arrivare tra il quinto e l’ottavo posto. Vorrei dire una cosa ad Auriemma. Sul fallo di Meret su Zaniolo perché Di Bello non è andato nemmeno al VAR?"

Zaniolo

La replica di Auriemma: "Esiste una spiegazione. Quando il portiere ha parato, tutto quello che accade dopo non è fallo. La regola non l’ho fatta io".

Anche Francesco Graziani interviene sull'episodio: "La dinamica è molto dubbia. Il portiere esce e tocca con il braccio ma poi la palla ribatte su Zaniolo che ostacolato da Meret non può andare sulla palla tornata in gioco”. Le parole dell'ex campione del mondo sono state interrotte da Cruciani: “Che lo chiedi a fare ad Auriemma che a parti invertite avrebbe fatto le barricate".

L'ex camione del mondo poi risponde a Micci: "Amico bello, sei ha la coda di paglia bruciatela. Io ho detto fermi tutti perché quell’episodio andava rivisto al Var e ho supportato la tua tesi. Non ci hai capito nulla".