Haaland al veleno sulla Bundesliga: "Il titolo al Bayern Monaco è una me**a"

"Devo essere sincero, il titolo al Bayern Monaco è una merda".

Notizie Calcio - Va sempre al dunque, Erling Haaland, in campo come a parole. Il fenomenale attaccante del Borussia Dortmund - infatti - per una volta fa parlare la bocca anziché i piedi: "E' uno schifo che il Bayern sia diventato il campione - ha detto a BT Sport -, ma ora non c'è niente da fare. Siamo contenti di aver assicurato il secondo posto, è quello che potevamo fare. Abbiamo cercato di avvicinarci al Bayern il più possibile, purtroppo senza successo".