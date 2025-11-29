Guendouzi è da Napoli di Conte? Stipendio, clausola e confronto dati con Anguissa | FOCUS

Calciomercato Napoli - Da Roma è arrivata l’indiscrezione di un Napoli interessato al centrocampista Matteo Guendouzi della Lazio. Il centrocampista francese classe 1999 - in un eventuale arrivo al Napoli nella prossima finestra di calciomercato invernale - dovrebbe rimpiazzare Frank Zambo Anguissa o almeno rappresentare una valida alternativa. Ma quanto guadagna Guendouzi alla Lazio? Può essere davvero lui il centrocampista per Antonio Conte? Andiamo a vedere nel dettaglio non solo l’aspetto contrattuale, ma anche quello tecnico tattico.

Napoli interessato a Guenoduzi: stipendio e clausola del calciatore della Lazio

Matteo Guendouzi è legato alla Lazio da un contratto fino al 2028. Il centrocampista percepisce uno stipendio di 3,2 milioni lordi. Con i biancocelesti ha giocato sia a due che a tre, in quest’ultimo sistema di gioco ha ricoperto la zona destra proprio come Frank Anguissa. Sull'ex Marsiglia c'è una clausola da 50 milioni di euro.

Dal punto di vista offensivo, i numeri dicono che Frank Anguissa ha una pericolosità maggiore in zona gol rispetto a Guendouzi. Il centrocampista del Napoli ha segnato 4 gol e ha un xG pari a 2.22. Inoltre ha uno 0.8 per tiri a partita con uno 0.7 per quelli in porta. Il calciatore della Lazio ha invece 2 gol, XG 1.02, tiri fuori 0.4, tiri in porta 0.6. Dal punto di vista difensivo, Anguissa vince 4 volte su 5 nel confronto con Guendouzi, ma lo scarto tra i dati è davvero minimo. Ecco i dati a confronto:

Intercetti: Gunedouzi 0.5 - Anguissa 0.9

Gunedouzi 0.5 - Contrasti: Guendouzi 1.1 - Anguissa 1.4

Guendouzi 1.1 - Dribbling subiti: Guendouzi 0.6 - Anguissa 0.9

Guendouzi 0.6 - Chiusure difenisve: Guendouzi 0.7 - Anguissa 1

Guendouzi 0.7 - Tiri respinti: Guendouzi 0.4 - Anguissa 0.3

Per quanto riguarda i contrasti aerei ed a terra vinti, ecco il confronto tra i due centrocampisti: