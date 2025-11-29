Guendouzi è da Napoli di Conte? Stipendio, clausola e confronto dati con Anguissa | FOCUS
D Roma oggi hanno riferito di un interesse del Napoli per il centrocampista Matteo Guendouzi della Lazio. Siamo andati a vedere nel dettaglio il confronto con Anguissa e non solo
Calciomercato Napoli - Da Roma è arrivata l’indiscrezione di un Napoli interessato al centrocampista Matteo Guendouzi della Lazio. Il centrocampista francese classe 1999 - in un eventuale arrivo al Napoli nella prossima finestra di calciomercato invernale - dovrebbe rimpiazzare Frank Zambo Anguissa o almeno rappresentare una valida alternativa. Ma quanto guadagna Guendouzi alla Lazio? Può essere davvero lui il centrocampista per Antonio Conte? Andiamo a vedere nel dettaglio non solo l’aspetto contrattuale, ma anche quello tecnico tattico.
Napoli interessato a Guenoduzi: stipendio e clausola del calciatore della Lazio
Matteo Guendouzi è legato alla Lazio da un contratto fino al 2028. Il centrocampista percepisce uno stipendio di 3,2 milioni lordi. Con i biancocelesti ha giocato sia a due che a tre, in quest’ultimo sistema di gioco ha ricoperto la zona destra proprio come Frank Anguissa. Sull'ex Marsiglia c'è una clausola da 50 milioni di euro.
Dal punto di vista offensivo, i numeri dicono che Frank Anguissa ha una pericolosità maggiore in zona gol rispetto a Guendouzi. Il centrocampista del Napoli ha segnato 4 gol e ha un xG pari a 2.22. Inoltre ha uno 0.8 per tiri a partita con uno 0.7 per quelli in porta. Il calciatore della Lazio ha invece 2 gol, XG 1.02, tiri fuori 0.4, tiri in porta 0.6. Dal punto di vista difensivo, Anguissa vince 4 volte su 5 nel confronto con Guendouzi, ma lo scarto tra i dati è davvero minimo. Ecco i dati a confronto:
- Intercetti: Gunedouzi 0.5 - Anguissa 0.9
- Contrasti: Guendouzi 1.1 - Anguissa 1.4
- Dribbling subiti: Guendouzi 0.6 -Anguissa 0.9
- Chiusure difenisve: Guendouzi 0.7 - Anguissa 1
- Tiri respinti: Guendouzi 0.4 - Anguissa 0.3
Per quanto riguarda i contrasti aerei ed a terra vinti, ecco il confronto tra i due centrocampisti:
- Duelli a terra vinti: Guendouzi 2.6 (48.1%) - Anguissa 3.1 (45.9%)
- Contrasti aerei vinti: 0.4 Guendouzi - Anguissa 2.7
- Palle perse: Guendouzi 8 - Anguissa 11.6