Guai per Totti che finisce nel mirino del Fisco: questa la cifra del suo debito

Ultime calcio - Guai con il fisco per Francesco Totti, ex attaccante della Roma, che, secondo quanto riporta Calcio&Finanza, è finito nel mirino della Guardia di Finanza per un'indagine presa ora in carico dall’Agenzia delle Entrate, per non aver pagato l’Iva negli ultimi cinque anni.

Guai col fisco per Totti

I mancati versamenti da parte di Totti hanno portato la cifra a lievitare fino a 1,5 milioni di euro. L’Iva in questione sarebbe quella derivante delle diverse apparizioni in tv e negli spot pubblicitari, appunto, negli ultimi cinque anni, quando i versamenti sono stati pari a zero. Una volta che l’Agenzia delle Entrate ha chiesto il conto a Totti, questi si è subito preoccupato di fare ammenda e ha saldato il debito al Fisco.