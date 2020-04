Grecia, il calcio nei guai tra calcioscommesse e scontri ultras: l'Olympiacos rischia la retrocessione per gare truccate

Ultime notizie. Sarà un'estate rovente per l'Olympiacos, il più importante club greco che adesso rischia la retrocessione: non per meriti spotivi, ma per l'accusa di aver truccato alcune partite. Nel dettaglio, la gara finita nel mirino della Commissione etica è quella del 4 febbraio 2015 contro l'Atromitos, altra società che ora rischia grosso. Ma ci sarebbero anche altri match sospetti.

Come riportato dal Corriere della Sera, Evangelos Marinakis, plenipotenziario dell’Olympiacos rischia adesso una squalifica a vita per il suo coinvolgimento diretto in almeno tre partite truccate. Una situazione inasprita ulteriomente dalle tensioni avute con i tifosi rivali del Panatinaikos che hanno attaccato quelli dell’Olympiacos, forse in una resa dei conti programmata, considerato che il calcio greco è fermo come in tutta Europa. Il menù degli scontri tra i gruppi più agguerriti delle due tifoserie, da sempre in guerra tra loro, è stato a base di molotov: una persona è rimasta ferita, ma viste certe immagini diffuse dagli stessi ultrà poteva andare molto peggio.