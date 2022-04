"Grazie a tutti, piccolo trauma barico e stordimento". Contini rassicura dopo l'incidente | FOTO

Napoli Calcio - “Grazie a tutti per i messaggi, un piccolo trauma barico e un po’ di stordimento. Ma tutto ok! Complimenti a tutti per la grande vittoria”: è questo il messaggio postato sui social da Nikita Contini, portiere azzurro in prestito in Serie B che si mostra in barella con tanto di acciacchi e collare.

Durante Vicenza-Lecce, infatti, l’esterno difensore è stato colpito da una bomba carta lanciata dalla curva alle sue spalle ed è stato costretto a lasciare il terreno di gioco. Fortunatamente, l’atleta rassicura tutti.