Ultimissime notizie calcio Napoli - Arrivano brutte notizie per il Granada: il club spagnolo, prossimo avversario del Napoli in Europa League, dovr√† fare a meno nella doppia sfida contro gli azzurri del suo talento pi√Ļ brillante, vale a dire Luis Suarez, che salter√† sia l'andata che il ritorno. Per lui, infatti, stando a quanto riportato dagli andalusi in una nota ufficiale, dovr√† restare fuori 8-12 settimane.