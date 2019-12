Gonfialarete - Festa Hamsik al San Paolo, si spera in un suo discorso ai rivoltosi dello spogliatoio. In tribuna potrebbe esserci anche Reja

Napoli calcio ultimissime - La redazione di gonfialarete.com ha raccolto alcune informazioni che riguardano il ritorno di Marek Hamsik al Napoli. Martedì infatti ci sarà la festa per Hamsik allo stadio San Paolo, in occasione di Napoli-Genk. Si proverà ad ammorbidire il clima di tensione riportando il vecchio capitano in città. Probabilmente si spera che lo slovacco possa riportare alla ragione i rivoltosi parlando con i calciatori azzurri. Non è tutto: in questa occasione i tifosi del Napoli potrebbero ritrovare anche un vecchio amico del club.

Martedì sera festa per Hamsik al San Paolo: presente anche Reja, che guarderà pure Udinese-Napoli

In occasione della festa è stato invitato anche Edy Reja, ovvero l’allenatore che ha lanciato Hamsik nonché uno dei tecnici indicati come possibile traghettatore degli azzurri. Reja chiama sempre Hamsik “il suo figlioccio” e sarà presente al San Paolo nel caso in cui riuscisse partire da Tirana. Una cosa però è certa: di sicuro Reja sarà sabato al Friuli per guardare Udinese-Napoli, poi tornerà a Tirana il giorno dopo per poi cercare di tornare martedì in occasione della festa per lo slovacco.