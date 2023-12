"Gol Politano da annullare?" La risposta del designatore Rocchi a DAZN

Ultime notizie Serie A - Il designatore Gianluca Rocchi ha parlato a DAZN ad Open VAR anche degli episodi di questa settimana, fra i quali il gol annullato a Matteo Politano in Napoli-Cagliari:

"Terzo gol di Politano, Genoa-Juve? Noi quello che consideriamo un errore chiaro è la mancata espulsione di Malinovskyi, ho chiesto agli arbitri di essere molto duri e non far sconti su questi interventi pericolosi. Gli altri, sono episodi da campo, anche se settimana prossima vedremo nel dettaglio, anticipo che sono decisioni che potevano essere gestite diversamente ma non sono errori chiari come quella del rosso a Malinovskyi".