Gol più veloce con il Napoli: Lukaku eguaglia un primato tra i centravanti top. C'è un dato pazzesco | FOCUS

Sono bastati ventinove minuti a Romelu Lukaku per sentire il boato dello stadio Maradona accompagnato dalla voce dello speaker ufficiale del Napoli, Daniele Decibel Bellini. L’impatto di Big Rom è stato importante, forte e per certi versi inaspettato anche se Romelu ha nel repertorio, quasi fosse una stil, il fatto di andare in gol all’esordio. Dando uno sguardo ai centravanti recenti dell’era De Laurentiis è venuto fuori un dato, un primato eguagliato proprio da Lukaku al pronti via. Quasi un segno del destino.

Nell’era De Laurentiis abbiamo visto diverse tipologie di centravanti. Da Cavani a Higuain passando poi per Milik, Osimhen ed infine Lukaku. Ognuno diverso dall’altro sotto l’aspetto fisico, tecnico e tattico. Dicevamo come proprio la punta belga abbia eguagliato un primato appartenente a questa categoria. Lukaku ha infatti pareggiato i conti con Cavani il quale deteneva in solitaria il record di gol più veloce all’esordio (considerando coppe e campionato) con la maglia del Napoli per quanto riguarda il ruolo di attaccante principale della rosa. Edinson andò in gol dopo 29’ contro l’Elfsborg nel Play Off di Europa League. Stesso identico minutaggio di Lukaku sabato scorso. Alle loro spalle troviamo Milik con 55’, Higuain con 154’ e infine Osimhen a 162’.

Per quanto riguarda invece solo il campionato, il primo posto è di Edinson Cavani con il gol dopo 7’ in casa della Fiorentina. Secondo posto per Lukaku. Poi a seguire Milik, Higuain e Osimhen. Va però contestualizzato il dato. Rispetto ai suoi predecessori, Romelu è andato in gol partendo dalla panchina mentre Cavani e soci partendo titolari ed avendo dunque più minuti a disposizione per fare gol. Un elemento che pesa e dà sicuramente maggior lustro al numero 11 di Antonio Conte il quale è riuscito a centrare la porta avendo meno tempo a disposizione dei suoi 'colleghi' di reparto.

