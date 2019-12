Globe Soccer Awards 2019, trionfa Cristiano Ronaldo: battuti Messi, Salah e Van Dijk

Cristiano Ronaldo si aggiudica il premio di migliore giocatore dell'anno al Globe Soccer Awards 2019. Klopp il miglior allenatore. Cristiano Ronaldo trionfa sul palco di Dubai aggiudicandosi il premio di miglior giocatore dell'anno al Globe Soccer Awards 2019. Battuti Lionel Messi, Virgil Van Dijk e Mohamed Salah. Si tratta del quarto titolo consecutivo conquistato dal fuoriclasse portoghese.

Andrea Berta dell'Atletico Madrid vince invece il premio come miglior direttore sportivo dell'anno: battuti Igli Tare, Eric Abidal e Marc Overmars. Per la seconda volta di fila il premio di miglior portiere dell'anno va al brasiliano Alisson, campione d'Europa in carica con il Liverpool. La leggenda del Manchester United Ryan Giggs si aggiudica invece il premio alla carriera.