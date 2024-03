Gli attori di Un Posto al Sole vanno a Dimaro: quando andranno in onda le puntate

DIMARO FOLGARIDA (VAL DI SOLE – TRENTINO), 1 MARZO - Le beltà ambientali dell’area dolomitica tra la Val di Sole e Madonna di Campiglio, il Parco dello Stelvio e la Val di Pejo, da anni sono diventate patrimonio estivo dei tifosi del Napoli e luogo di preparazione precampionato della società del presidente Aurelio De Laurentis. Un legame forte quello tra il Dimaro Folgarida e Napoli, che via via negli anni si è esteso anche ai mesi invernali. Insomma dal calcio allo sci e alla neve. Difficile sottrarsi al fascino della Settimana Bianca in montagna.

Lo sanno bene anche i quattro protagonisti di Un posto al sole, una delle serie tv più amate di sempre della televisione italiana. Raffaele, Renato, Niko e Jimmy sono i volti che da 28 anni entrano in punta di piedi nelle case degli italiani nella prima fascia serale, per molti degli “amici di famiglia” acquisiti veri e propri.

I quattro saranno in trasferta dalla loro Napoli in una località di montagna nelle puntate in onda su RAITRE sino al prossimo otto marzo per una meritata settimana di svago sulla neve, e dove vivranno situazioni di volta in volta diverse e spalmate sulle varie puntate, tra Madonna di Campiglio e la Val di Sole e nel settore trentino del Parco dello Stelvio in Val di Peio.

L’occasione del viaggio in Trentino è la settimana bianca organizzata da Niko (Luca Turco) per suo figlio Jimmy (Gennaro De Simone), a cui si uniscono Renato - papà di Niko (Marzio Onorato) e lo zio Raffaele (Patrizio Rispo), che desidera da tempo visitare Dimaro per vedere il luogo del ritiro del suo Napoli. Raggiunta Malè li vedremo impegnati ad organizzare le loro esperienze e attività sulla neve.

Le riprese si sono svolte in varie location a Madonna di Campiglio e in Val di Sole a metà gennaio con la collaborazione di Trentino Marketing e Trentino Film Commission, le APT di Madonna di Campiglio e Val di Sole.

Un posto al sole va in onda dal 1996. Ambientata a Napoli, è il “sitcom” più longeva della televisione italiana.