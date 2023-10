Giuntoli vince il Premio Scopigno e Pulici: "Lo dedico anche ai giocatori del Napoli"

Ultime notizie. Si è tenuta ieri al Salone d'Onore del CONI, a Roma, la cerimonia di consegna dei Premi Manlio Scopigno e Felice Pulici. Tra i premiati anche Cristiano Giuntoli, l'ex direttore sportivo del Napoli oggi alla Juventus.

Premio a Giuntoli

Giuntoli ci ha tenuto a dedicare il premio anche ai calciatori del Napoli: "Questo premio va ai giocatori non solo dello scorso anno a Napoli ma a tutti coloro che sono stati con me in questi anni", ha dichiarato Giuntoli al momento della premiazione.

Queste le parole di Giuntoli riportate oggi dal Mattino: "La gavetta credo sia una cosa molto importante, ti fa vedere le cose da dentro e ti consente di arrivare più forte e consapevole in certi contesti. Scopigno rappresenta tra i primi ad aver creduto nell’impossibile, anche io a volte ho fatto ed ho cercato di convincere altri a credere l’impossibile, che poi è successo".