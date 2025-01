Giudice sportivo, multa per il Napoli: due squalificati per il Verona

Il giudice sportivo della Serie A, dopo le sette gare della diciannovesima giornata che si sono disputate lo scorso weekend ha squalificato per una giornata sette giocatori, di cui tre della Lazio. Questo il comunicato.

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA, AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 15.000,00

CASTELLANOS GIMENEZ Valentin Mariano Jose (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Sesta sanzione); per avere, al 50° del secondo tempo, in reazione ad un fallo di giuoco subito, colpito con i tacchetti la coscia di un calciatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

D'AMBROSIO Danilo (Monza): per avere, al 18° del secondo tempo, a seguito di un intervento falloso, allontanato con i tacchetti la gamba di un calciatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

SERDAR Suat (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GILA FUENTES Mario (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LUCCA Lorenzo (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TCHATCHOUA Jackson (Hellas Verona): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

ZACCAGNI Mattia (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. NAPOLI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa tre minuti.