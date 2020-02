Giudice Sportivo, multa di 10mila € al Brescia per i cori contro i napoletani. Materiale pirotecnico nel settore ospiti, Napoli graziato

Ultime notizie calcio Napoli - Attraverso un comunicato ufficiale, il Giudice Sportivo ha reso noto quello che è il provvedimento adottato nei confronti del Brescia dopo i cori vergognosi, ripetuti più volte durante la partita, contro i napoletani, indicati, per così dire, come portatori di Coronavirus. 10.000 € di multa per il club di Cellino. Questa la motivazione:

"Per aver suoi sostenitori urlato ripetutamente cori beceri e insultanti nei confronti della tifoseria avversaria, nonché per aver consentito la presenza di persone non autorizzate a permanere nel recinto di gioco; sanzione attenuata, quanto al primo profilo, anche per la posizione pubblicamente assunta, successivamente alla gara, da parte della tifoseria assunta".

Nessuna sanzione, invece, per il Napoli nonostante, come si legge sul comunicato, l'introduzione di materiale pirotecnico nel proprio settore.