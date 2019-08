Giovani talenti nel mondo - Da Kral a Gori, le promesse del calcio su cui andare a puntare

Calciomercato - Manolas, Di Lorenzo, Elmas, poco più di 60 mln spesi alla grande, andando a colmare lacune importanti nelle dinamiche tattiche del gioco di mister Ancelotti. Ma non basta, il Napoli in questo momento è un leone nascosto nella siepe, lì pronto a scegliere la gazzella da azzannare. Chi invoca il vice Allan probabilmente non ha mai visto il Napoli dell’anno scorso, e neanche si è fatto il conto dei centrocampisti in rosa. Al contrario lo stupore è enorme nel notare che nessuno abbia focalizzato il punto sui difensori centrali. Cosa accade se Manolas o Koulibaly prendono 15 giorni di influenza? La sensazione per essere competitivi al top è che manchino 4 giocatori: un forte difensore centrale giovane su cui puntare e da far crescere all’ombra dei due giganti, un'ala destra molto veloce, capace di saltare l'uomo, e tatticamente ordinata, un trequartista puro che il mister vede bene in James Rodriguez, e considerate le sue dichiarazioni sulla permanenza di Arek Milik, un giovane forte e di statura in alternativa al polacco.

Le nostre proposte: per il centrale in difesa una buona idea sarebbe stata Saliba del Saint Etienne, ne avevamo parlato a gennaio, ma anche qui l’Arsenal si è fiondata prima ed ha raggiunto l’accordo per 30mln con prestito ai francesi per un anno. Rimangono quindi Alex Kral, 21enne ceco in forza allo Slavia Praga, fotocopia in alta risoluzione di David Luiz, giocatore abile sia in difesa che a centrocampo, che con un solo colpo accontenterebbe anche i nostalgici del mediano di rottura. Il secondo nome è quello di Jonathan Panzo, centrale inglese delle giovanili del Monaco, capitano dell’Inghilterra under19, giocatore veloce e fisico, da disciplinare tatticamente.

Per il ruolo di ala destra restano ancora diverse opzioni, e dove probabilmente sarà il caso di spendere quella cifra blu e tra le praticabili ma dispendiose una di quelle più suggestive porta ad Ismaila Sarr, connazionale di KK in forza al Rennes. Tra i più veloci nel ruolo, quest’anno è riuscito a mettere a segno 14 goal in Ligue 1, frutto principalmente della sua grande capacità di inserirsi negli spazi alla Callejon, giocando sia a destra che a sinistra, possiede un tiro al fulmicotone, ma riesce ad essere attento anche in fase di copertura oltre che un ottimo assistman. Bravo di testa, utilizzabile come punta, potrebbe in futuro sviluppare una trasformazione alla Edinson Cavani. Come alternativa punteremmo a Victor Tsygankov gioiellino della Dinamo Kiev.

Sulla trequarti è chiaro il desiderio di Ancelotti, che è James Rodriguez, ma c’è un’alternativa che sarebbe forse coraggiosa, ma porterebbe i suoi frutti, parliamo di Harry Wilson, nostro pallino da anni, il gallese dei record, ha disputato tutto il precampionato con il Liverpool, dando prova dei suoi numeri e dei progressi registrati, fino a trovarsi fuori dalla strafolta rosa di Klopp nella prima partita ufficiale, al pari di Rhian Brewster di cui parleremo in seguito. Wilson calcia come pochi, e assicurerebbe un buon numero di bonus su calcio da fermo, oltre a passaggi illuminanti e tiri da lontano che lascerebbero a bocca aperta gli ospiti del San Paolo.

Per l’attacco considerata la permanenza di Milik e Mertens, il sogno sarebbe Kasper Dolberg, su cui l’Ajax pero è tornata a puntare decisa. Il nome interessante sarebbe l’inglese sopracitato. Rhian Brewster aspetta solo di essere sciolto in campo, e sbranare portieri. Come alternativa punteremmo su Gabriele Gori, giovane fiorentino, Under19 italiano troppo poco preso in considerazione. Attenzione quindi alla fine del mercato inglese.

