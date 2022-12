Shock al Mondiale, giornalista muore in sala stampa durante Olanda-Argentina: era giovanissimo

Una tragedia sconvolge i Mondiali. Durante la partita tra Olanda e Argentina si è improvvisamente spento il noto giornalista statunitense e collaboratore di Sports Illustrated, Grant Wahl. Wahl stava seguendo la gara dalla sala stampa dello stadio e ha scritto il suo ultimo tweet in occasione del goal del pareggio segnato dall'Olanda. Poi l'improvviso malore e gli immediati soccorsi da parte dei colleghi e dei medici presenti sul posto. Per il giornalista americano, 48 anni, non c'è stato purtroppo nulla da fare. La probabile causa della morte, secondo quanto riporta la CBS, sarebbe stato un attacco cardiaco. A riportare la notizia è il portale Goal.