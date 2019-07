Colpo di scena Gianluca Gaetano, può emulare Kean! Cdm: "Potrebbe restare in rosa, c'entra il regolamento"

Gianluca Gaetanocome Moise Kean della Juventus: secondo il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, potrebbe essere questo il destino del talento della Primavera del Napoli. Carlo Ancelotti, infatti, alla fine potrebbe decidere di trattenere in rosa l'attaccante classe 2000 di Cimitile.

Calcio mercato Napoli, Gaetano in prima squadra anche per il regolamento?

Il fantasista non parteciperà all’Europeo Under 19, piuttosto, dopo un’altra annata da protagonista nelle giovanili con anche tre presenze in prima squadra, sarà a Dimaro per il secondo anno consecutivo. Ancelotti lo valuterà durante il ritiro, e qualora il calciatore dovesse dare risposte importanti, potrebbe anche decidere di trattenerlo in azzurro. Inoltre - ricorda il quotidiano - il 19enne è un prodotto del vivaio campano e la sua permanenza sarebbe preziosa anche per il regolamento della Serie A.