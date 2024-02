Festa grande oggi in città per il ritorno a Napoli di Geolier dopo la grande spedizione di Sanremo chiusa col 2° posto in classifica.

Geolier torna a Napoli, napoletani in delirio

Apoteosi tra le strade, tanto che il mezzo su cui era a bordo ha fatto fatica a camminare una volta giunto nel rione Gescal dove è nato e tuttora vive. Applausi, complimenti e anche fuochi d'artificio per omaggiare il suo talento e il modo in cui ha rappresentato la terra petenopea sul palco dell'Ariston.