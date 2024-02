Geolier torna a Napoli, accoglienza da brividi sotto casa: "Grazie!" | VIDEO

Napoli - Torna in tarda serata Geolier da Sanremo dopo la Finale persa con un secondo posto (per tantissimi) ritenuto ingiusto. Tornato a Napoli, sotto casa sua, c'è stata un'accoglienza indescrivibile per il cantante napoletano.

Geolier

Geolier torna a Napoli da Sanremo

Iniziano a circolare i primi video del ritorno a Napoli di Geolier da Sanremo che è parso ancora una volta molto sorridente del suo percorso fatto al Festival di Sanremo 2024. Tantissima gente sotto casa del rapper napoletano che a 23 anni è riuscito a lasciare il segno e portare in alto il nome della città partenopea.