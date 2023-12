Il 2023 sembra davvero essere l’anno di Geolier. A confermalo il fatto che, in meno di due giorni, ha mandato sold out lo speciale concerto nella sua città appena annunciato.

Geolier sold out al Maradona

Sarà tutto esaurito lo Stadio Diego Armando Maradona per la seconda data del tour dell'artista, sabato 22 giugno 2024. Per questo motivo è stata annunciata una nuova data per l'impianto di Fuorigrotta, domenica 23 giugno 2024.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli