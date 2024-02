Geolier a Sanremo, Gollini: "La SSC Napoli tifa per te! Siamo orgogliosi di te" | VIDEO

Anche il portiere del Napoli, Pierluigi Gollini, non ha voluto far mancare il suo sostegno a Geolier, suo grande amico:

"Ciao Manu! Spero che i preparativi per l'esordio stiano andando alla grande, ti mando un grande in bocca al lupo e dirti che la famiglia SSC Napoli è con te! Facciamo il tifo per te e tutta la città è con te, lo sai! Siamo super orgogliosi di te, tifiamo per te e ti siamo vicini! Forza Manu".