Genoa-Udinese 0-0: risultato e tabellino

Ultime notizie calcio - Partita molto spigolosa e dura quella tra il Genoa e l'Udinese, con le due squadre che si sono divise la posta in palio senza trovare la via della rete. Il Grifone resta in una zona di classifica molto complicata (penultimo posto), mentre per i friulani, che devono fare i conti con tante indisponibilità, rappresenta una boccata di ossigeno.

Genoa-Udinese 0-0, il tabellino

Genoa (4-3-3): Sirigu; Hefti, Bani, Vanheusden, Johan Vasquez (55' Cambiaso); Sturaro, Badelj, Portanova; Ekuban (85' Calafiori), Destro (67' Caicedo), Yeboah. Allenatore: Blessin.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Nuytinck, Becao; Molina, Arslan (90' Jajalo), Walace, Malengo, Soppy (68' Udogie); Beti (73' Success), Deulofeu. Allenatore: Cioffi.