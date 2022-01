Genoa, retroscena sulla panchina: Zangrillo aveva il sì di Gattuso, Spors ha fatto saltare tutto

Ultime notizie calcio - Interessante retroscena svelato dal Corriere dello Sport questa mattina in edicola. La panchina del Genoa, infatti, nei giorni scorsi è stata affidata a Alexandre Blessin, eppure nei giorni precedenti sembrava essere davvero tutto fatto per l'arrivo di Gennaro Gattuso. Il presidente Zangrillo, infatti, aveva ottenuto il sì del tecnico, ma a bloccare tutto è stato il general manager Johannes Spors, che ha affidato, per l'appunto, la panchina a Blessin, col quale ha già lavorato ai tempi del Lipsia.