Genoa-Milan 0-1, clamoroso fallo di mano non sanzionato di Pulisic

Genoa-Milan 0-1, il gol di Pulisic viziato da un evidente fallo di mano in area di rigore da parte dello statunitense che non è stato sanzionato dall'arbitro e dal VAR nonostante il lungo check. Clicca su foto allegate per vedere:

Il Milan supera il Genoa a Marassi quasi allo scadere dei 90 minuti. Finisce 0-1 con i rossoneri che trovano il gol con Pulisic al minuto 87 e approfittano del pareggio del pomeriggio dei cugini dell'Inter, portando a casa i 3 punti nonostante un recupero di 15 minuti, complice un finale molto acceso: Giroud ha dovuto infatti sostituire Maignan dopo la sua espulsione, facendo una parata decisiva che ha salvato il risultato.

Genoa Milan 0-1: risultato e tabellino

MARCATORI: 87' Pulisic

GENOA: (4-4-1-1) Martinez; De Winter, Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli (67’ Ekuban), Thorsby, Frendrup, Haps (91' Puscas); Malinovskyi (67′ Kutlu); Gudmundsson. A disp.: Leali, Sommariva, Martin, Vogliacco, Jagiello,, Matturro, Hefti, Fini, Galdames. All.: Gilardino.

MILAN: (4-3-3) Maignan; Florenzi (65’Calabria), Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Adli (65′ Giroud), Reijnders; Chukwueze (46’Pulisic), Jovic (93' Bartesaghi), Okafor (46’Pulisic). A disp.: Sportiello, Mirante, Pellegrino, Pobega, Romero. All.: Pioli.

ARBITRO: Piccinini

AMMONITI: 21′ Theo Hernandez, 22′ Florenzi; 46’Musah; 61′ Adli; 69′ De Winter.

ESPULSI: 99' Maignan, 103' Martinez