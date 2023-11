Gemellaggio Napoli-Ancona, tantissimi ultras napoletani allo stadio Del Conero! VIDEO

Ieri si è giocata la partita di Serie C tra Ancona e Perugia, una gara molto sentita tra due tifoserie che in passato sono state unite da un grande gemellaggio, interrotto bruscamente nel 2006. Da allora esiste una forte rivalità tra anconetani e perugini ed è per questo motivo che ieri, allo stadio del Conero di Ancona, c'era una folta presenza di Ultras Napoli, arrivati nelle Marche per sostenere gli amici anconetani con cui esiste un radicato gemellaggio.

Nella curva dello stadio Del Conero svolazzavano le bandiere della Curva A e il volto di Ciro Esposito e le bandiere azzurre si sono mischiate a quelle biancorosse dell'Ancona, con tanto di cori e manifestazioni di amicizia tra le due tifoseria. La partita Ancona-Perugia è finita 2-1.

Guarda su CalcioNapoli24 il video degli ultras Napoli e ultras Ancona insieme.