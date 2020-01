Gazzetta su Lobotka: "Deluso per la sostituzione, non se l'aspettava. Gattuso l'ha consolato, lo terrà in considerazione per la Juventus"

Una prima volta per due, almeno per i primi venti minuti di gioco. Demme è arrivato fino in fondo, godendosi lo spettacolo del San Paolo e la gioia della gente. Lobotka ha dovuto accontentarsi di quella manciata di minuti che Gattuso gli ha concesso prima di sostituirlo per equilibrare la squadra dopo l'espulsione di Hysaj. Ne parla l’edizione online della Gazzetta dello Sport:

Lobotka in panchina