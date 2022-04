Gazzetta - Spalletti-De Laurentiis, rapporto compromesso: addio solo se consensuale

Arrivano aggiornamenti direttamente da La Gazzetta dello Sport riguardo il rapporto tra Spalletti e De Laurentiis. Il Napoli è in un momento di caos generale e questo non aiuta il momento critico della squadra.

Napoli: esonero Spalletti, la decisione di De Laurentiis

Novità da Gazzetta dello Sport riguardo quella che è la situazione tra Spalletti e De Laurentiis in casa Napoli. E' proprio Gazzetta che parla di un rapporto compromesso tra i due, non ci sono dubbi. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è deluso da quanto sta accadendo, con il Napoli che in tre giornate ha detto addio alle possibilità di giocarsi lo scudetto fino al termine della stagione con Milan e Inter.

Nonostante sia stato raggiunto l'obiettivo stagionale, non può passare inosservata la delusione per gli ultimi risultati e per l'atteggiamento mostrato in campo dei giocatori stessi. Spalletti non è a rischio esonero e in discussione per De Laurentiis, al momento, visto il suo contratto in vigore potrebbe frenare il presidente laddove dovesse decidere di licenziarlo. L'allenatore percepisce uno stipendio che a lordo è di 6 milioni di euro e, in ottica ridimensionamento dei costi, appare improbabile il divorzio. Tutto rimandato al termine della stagione, quando entrambi faranno le rispettive valutazioni e decideranno se continuare insieme o dividersi.