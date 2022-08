Gazzetta - Serve maledettamente Raspadori: tutti al lavoro per portarlo al Napoli

Serve maledettamente Raspadori. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega come l'acquisto dell'attaccante sia praticamente inderogabile per gli azzurri che sono apparsi in difficoltà in fase offensiva.

Raspadori-Napoli: le ultime

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Un’arma che Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli hanno identificato in Giacomo Raspadori, che adesso Aurelio De Laurentiis ha il compito di portare in azzurro. Le posizioni tra Napoli e Sassuolo sono cristallizzate, le differenze sussistono sulla valutazione del calciatore, sui bonus e sulle modalità di pagamento ma al lavoro ci sono tutti gli intermediari possibili, compreso lo stesso calciatore, per cercare di trovare una sintesi che accontenti per parti in causa".



