Gazzetta - Perché hanno giocato e cosa rischiano Rrahmani, Lobotka e Zielinski: il Napoli ha consultato i suoi legali

Il Napoli sfida il provvedimento della ASL Napoli 2 e decide di mandare in campo i tre giocatori posti in quarantena all'arrivo a Torino. Nella distinta consegnata poco prima dell'inizio della sfida contro la Juventus compaiono infatti Zielinski, Rrahmani e Lobotka. Ne parla il sito della Gazzetta dello Sport.

"Il Napoli - dopo aver consultato i propri legali - ha ritenuto corretto schierarli perché in linea con la quarantena “soft” istituita dalla Federcalcio nel giugno 2020 e ancora valida sportivamente. Che consente agli atleti il percorso casa-lavoro, dunque allenarsi e giocare. Il rischio adesso è principalmente quello di un'ammenda amministrativa, ma di certo la violazione consapevole e pubblica delle norme non può ben disporre il governo, anche in vista dell'incontro del 12 per risolvere il caos in cui è piombato il calcio"