Gazzetta - Juventus, Demiral positivo al Covid: salterà Torino e Napoli

Merih Demiral è positivo al Covid-19, secondo quanto riportato da Gazzetta.it. Il difensore della Juventus si sarebbe contagiato con la propria Nazionale, la Turchia, durante queste giornate di ritiro. L'infezione risalirebbe ad alcuni giorni fa, con Demiral che è comunque atteso a Torino per la giornata di domani rientrando in Italia con un volo sanitario. A quel punto, il difensore resterebbe in isolamento per il periodo necessario all'interno del J-Hotel, saltando quasi certamente le sfide con Torino e Napoli. La Juventus, essendo il giocatore con la propria Nazionale, per il momento si trincera dietro un no comment.