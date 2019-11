Gazzetta - Incontro soddisfacente, De Laurentiis l'ha garantito ai calciatori: niente ricorso al Tribunale per danni d'immagine

Notizie Napoli calcio - Incontro Napoli. Terminato l'incontro durato circa un'ora fra De Laurentiis e la squadra a Castel Volturno. "L'esito sarebbe positivo: il presidente avrebbe deciso di non ricorrere al tribunale civile per chiedere i danni per i diritti d'immagine, ma avrebbe confermato le multe", secondo quanto riferisce l'edizione online della Gazzetta a firma di Mimmo Malfitano.

"È il giorno del confronto. De Laurentiis è stato a Castel Volturno per parlare con i giocatori. Un colloquio per risolvere il caos delle ultime settimane, tra ritiro, ammutinamenti e multe. L'incontro ha avuto un esito soddisfacente. De Laurentiis avrebbe garantito che non ricorrerà al tribunale civile per chiedere i danni per i diritti d'immagine, ma le multe restano?".