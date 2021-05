Napoli Calcio - La Juventus, quasi certamente, non concederà all'Inter neo campione d'Italia l'onore della passerella pre partita. Come riportato da "La Gazzetta dello Sport", i bianconeri non sono neanche stati interpellati formalmente per questa eventualità, e, comunque, la tradizione vuole che la passerella venga fatta solo in occasione della partita successiva alla vittoria matematica dello scudetto, cosa che è avvenuta in Inter-Sampdoria.