Gazzetta - Avviso ai naviganti, il Napoli sta ritrovando uomini, fiducia e gioco! Vince stradominando

La Gazzetta dello Sport commenta la vittoria del Napoli per 2-0 contro il Bologna sul proprio sito internet:

"Avviso ai naviganti. Il Napoli sta ritrovando uomini, fiducia e gioco, vince stradominando col Bologna, rafforza il terzo posto e sale a soli due punti dal Milan. La squadra di Spalletti è ancora in grado di giocare per le prime posizioni. E, finita la Coppa d’Africa, avrà tutta la rosa a disposizione. Gli azzurri giocano al Dall’Ara una bella gara, per intensità e qualità di giocata, un omaggio al loro tifoso Mihajlovic, che però si arrabbia tanto per la prestazione dei suoi"