ADL lascia Capri in motoscafo, poi il trasferimento a Roma in ambulanza per accertamenti [FOTO & VIDEO]

Ultime notizie calcio Napoli - Stando a quanto riportato da Gazzetta.it, Aurelio De Laurentiis, dopo esser risultato positivo al Coronavirus, nel pomeriggio ha lasciato l'isola di Capri insieme alla moglie Jacqueline in direzione molo Beverello, da dove è stato poi trasferito a Roma a bordo di una ambulanza, al Policlinico Gemelli. Prima di salire sull'ambulanza alcune persone che stavano passeggiando lo hanno riconosciuto e salutato: "Forza presidente, Forza Aurelio" e De Laurentiis ha risposto col pollice alzato. La decisione in questione è stata presa dopo un consulto con i medici del patron azzurro. Come riferito da Capri News, il numero uno del Napoli ha lasciato la nota isola in motoscafo.

Foto di Caprinews e video di Gazzetta.it