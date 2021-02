Gattuso esonerato, tifosi in tumulto: "Due cambi in difesa su corner, cacciatelo!"

Gattuso esonerato? E' questa la richiesta dei tifosi del Napoli sui social network nell'immediato post partita di Atalanta-Napoli. Gli azzurri hanno perso 4-2 una gara ricca di disattenzioni ed errori individuali che sono costati carissimo. Si tratta dell'8° sconfitta in campionato, che al momento piazza gli azzurri al 7° posto in classifica e li allontana sempre di più dalla zona Champions. Risultato che tra l'altro ha portato il Napoli in silenzio stampa.

Gattuso esonerato? La richiesta dei tifosi dopo l'Atalanta

I tifosi azzurri hanno commentato in massa la brutta prestazione della squadra additando molte colpe a Gattuso. Soprattutto un gesto del tecnico calabrese ha mandato su tutte le furie gran parte della tifoseria: il doppio cambio in occasione del calcio d'angolo che ha portato al gol di Romero. "Due cambi in difesa su corner, cacciatelo!". Questo uno dei tanti commenti in merito all'esonero Gattuso voluto dai tifosi nel post Atalanta-Napoli. Al tecnico viene additato, tra le altre cose, il gesto scriteriato di sostituire Maksimovic e Mario Rui in occasione di un calcio d'angolo dell'Atalanta. Dentro Koulibaly e Ghoulam e gol di Romero.