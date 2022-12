Gattuso cuore d'oro, regalo speciale a tutti i dipendenti del Valencia

Notizie Calcio - Gesto speciale di Gennaro Gattuso per Natale in casa Valencia. L’ex tecnico del Napoli, infatti, ha fatto un dono speciale a tutti i dipendenti del club spagnolo in occasione della festività. Regali e donazioni. Si tratta di coloro che lavorano dietro le quinte tra spogliatoio e campo. "La vita mi ha dato molto. Mi piace fare regali, non mi piace riceverne. Per me il Natale è una festa incredibile. Amo tutte le feste, ma il Natale soprattutto perché ho sempre aspettato i regali di papà, mamma e di tutti in famiglia. È qualcosa che mi ricorda quando ero piccolo. In casa mia è molto importante”, commenta il tecnico ai microfoni del club.