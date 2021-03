Gattuso-Bakayoko, nessun caso: ecco cosa è successo al momento del cambio

Napoli Calcio - Piccolo imprevisto ieri con Tiémoué Bakayoko nel finale di Roma-Napoli. Al momento dell'ingresso in campo, infatti, il giocatore ha perso ulteriore tempo per recuperare la maglia tra la furia agonistica di Gennaro Gattuso per i preziosi secondi persi. Ma nessun caso tra le parti: come riporta NapoliMagazine, si è trattato semplicemente di una dinamica di gioco con l'inevitabile tensione della partita. Nessun problema tra l'allenatore e il centrocampista che, sceso dalla tribuna per ascoltare le indicazioni, è poi dovuto risalire per raccogliere appunto la maglia di gioco.