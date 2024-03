Gasperini in sole sei parole ha definito il Napoli 2023/2024

Ultime notizie SSC Napoli - Brutta sconfitta da digerire, quella per 3-0 in casa contro l'Atalanta. E nelle dichiarazioni post-gara, c'è tanta cruda verità. «Siamo fragili — ha ammesso Calzona a fine partita — ci manca solidità, quando non abbiamo la palla. Non giochiamo da squadra, non riusciamo a fare reparto, siamo sempre a rincorrere gli avversari».

È la fotografia impietosa scattata da un allenatore lucido e soprattutto consapevole. «La Champions è lontana — ha realisticamente aggiunto il tecnico —. Se non abbiamo la forza di reagire, dobbiamo trovarla, bisogna avere l’orgoglio e il rispetto per questa città». Poi il monito: «Finiamo la stagione in maniera dignitosa, altrimenti sarà stato un fallimento».

Gasperini ha vinto in scioltezza, e sugli avversari traccia una sua analisi, altrettanto disarmante:

«Ho visto una squadra senza entusiasmo».