Penarol, l'ex Napoli Gargano si è di nuovo rotto il ginocchio! Potrebbe chiudere con il calcio giocato [FOTO]

Notizie Calcio Napoli - L’ex giocatore del Napoli, Walter Gargano aveva deciso di fare ritorno in Uruguay per mettere un punto alla sua carriera, firmando un contratto con il Monterrey e poi trasferendosi due anni fa al Peñarol. Gargano ha accumulato soltanto 30 presenze in due stagioni con la maglia del club uruguaiano a causa dei numerosi infortuni. Uno di questi, ovvero la rottura del legamento crociato, lo ha tenuto fuori dal campo per quasi sette mesi. E purtroppo l’infortunio si è ripetuto. Il Peñarol ha comunicato tramite Twitter il nuovo problema per Gargano: rottura del legamento crociato anteriore della gamba sinistra. La notizia ha gettato nello sconforto il centrocampista classe ’84, che potrebbe così decidere di concludere anticipatamente la sua carriera.

Infortunio Walter Gargano, l'ex Napoli si è di nuovo rotto il crociato