Gargano: "Gattuso come Mazzarri, mi piace! Barcellona in difficoltà, sarà decisivo Koulibaly"

Napoli - Walter Gargano, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de Il Mattino, parlando della sfida di Champions con il Barcellona

“Il Napoli per superare il turno deve fare una partita perfetta e deve soprattutto ripetere sul campo le istruzioni che darà Gattuso. E non solo quelle tecniche. Il mister riesce a trasmettere a ogni calciatore delle grandi emozioni ed è un elemento vitale. E poi, tenendo conto delle difficoltà del post lockdown, anche il gioco del Napoli mi pare piacevole. Se il Barcellona fosse solo Messi sarebbe semplice: provi a fermarlo e finisce lì. Ma non è così. Io li ho visti giocare in Liga e hanno delle difficoltà. È chiaro che non si trovano bene con il gioco di Setien.

Per certi versi, forse tanti, questo mi ricorda il Napoli di Mazzarri: la grinta che trasmette in ogni immagine Gattuso è identico al modo con cui Mazzarri ci caricava nei momenti di difficoltà o quando non riuscivamo a fare quello che lui voleva. Gattuso ha forse un po’ meno di esperienza, ma quello che ha fatto da calciatore riesce a sopperire a ogni cosa. Il suo carattere, la sua determinazione, la sua voglia di vincere contagiano. Si vede in ogni cosa che fa che ha in mano le redini della squadra. Vincere la Coppa Italia è stato importante. Vincerlo contro la Juventus come abbiamo fatto anche noi è ancora più bello perché so bene la gioia che dà ai tifosi del Napoli battere la Juventus. Orgoglioso di aver rappresentato il Napoli".