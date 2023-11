Garcia preoccupa, prima della sosta e dopo la gara di Champions non ha mai vinto: il dato

Ultime news SSC Napoli - L'edizione odierna di Repubblica analizza la posizione attuale di Rudi Garcia che si ritrova esattamente nella situazione di tre settimane fa, quando vincendo a Verona allontanò le “riflessioni” della società sulla sua gestione. L'1- 1 contro l’Union Berlino in Champions League ha riaperto "il fronte dei dubbi del presidente De Laurentiis", si legge. Il presidente da giovedì è tornato in pianta stabile al Training Center di Castel Volturno per vederci chiaro e seguire da vicino il lavoro verso il match contro l'Empoli "che per Garcia ha il sapore forte di una finale da vincere a tutti i costi".

E come scrive Repubblica, i numeri non lasciano ben sperare:

"Garcia, dunque, dovrà dare una sterzata definitiva: finora ha sempre fallito l’appuntamento prima della sosta del campionato (due sconfitte contro Lazio e Fiorentina) e non ha mai vinto dopo la Champions League (due pari e un ko). Contro l’Empoli sarà necessario cambiare il copione in maniera netta anche perché poi a fine mese comincerà il ciclo terribile ( Atalanta, Real Madrid, Inter e Juventus) e il Napoli ha bisogno di qualche certezza in più. Garcia – niente conferenza stampa di vigilia – definirà oggi ( allenamento di rifinitura, poi ritiro) gli ultimi dettagli. Dovranno funzionare. Contro l’Empoli sarà vietato sbagliare".