Garcia perderà Rrahmani per Napoli-Empoli: il motivo

Calcio Napoli - La sosta per le nazionali comincerà prima per il difensore azzurro Amir Rrahmani il quale non potrà disputare il match di campionato, in programma domenica alle ore 12.30 al Maradona, tra il Napoli e l'Empoli.

La Uefa ha infatti programmato proprio per domenica il recupero della gara valida per le qualificazioni europee tra il Kosovo e Israele. L'incontro era in programma inizialmente il 15 ottobre ma era stato poi rinviato per questioni di sicurezza legate al conflitto sulla Striscia di gaza. Dunque Garcia dovrà fare a meno di Rrahmani contro l'Empoli.