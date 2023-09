"Garcia Out", sui social impazza la protesta contro l'allenatore del Napoli

Ultime notizie. Nonostante la rimonta conquistata allo stadio di Marassi, il pareggio di stasera lascia l'amaro in bocca ai tifosi del Napoli, che si aspettavano una reazione ben diversa dopo la sconfitta casalinga con la Lazio. Il primo tempo e gran parte del secondo tempo sono rimasti in mano agli avversari e solo nel finale il Napoli ha rialzato la testa.

C'è malumore tra i tifosi del Napoli e a pagarne le spese, finora, è stato l'allenatore Rudi Garcia.

Garcia Out

Sui social impazza l'hashtag #GarciaOut, con i tifosi che chiedono l'esonero immediato dell'allenatore francese dopo sole quattro partite di campionato. In rete i tifosi del Napoli stanno dando vita ad una vera e propria protesta contro Garcia, anche se non manca chi al grido di Garcia Out oppone invece un atteggiamento più sobrio e paziente, invocando maggiore tempo a disposizione per il mister.