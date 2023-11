ADL-Garcia a colloquio negli uffici del Maradona? Il mister ha lasciato pochi minuti fa lo stadio, ADL via da un'uscita separata

Possibile faccia a faccia tra De Laurentiis e Rudi Garcia dopo l'ennesima vittoria mancata del Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Continua il momento di alternanza di risultati del Napoli di Garcia e il gioco non è quello che ci si aspettava.

AGGIORNAMENTO - L'allenatore del Napoli Rudi Garcia ha lascia lo stadio Diego Armando Maradona alle 22:25, ad un’ora dal termine della conferenza stampa. Il presidente Aurelio De Laurentiis, invece, ha lasciato il Maradona lato tribuna, e non tramite lato spogliatoi.

Napoli Union Berlino: ADL e Garcia a colloquio?

Napoli - Dopo il pareggio per 1-1, al termine di Napoli Union Berlino, sono rimasti soltanto De Laurentiis e Garcia negli uffici del Maradona. Tutti hanno lasciato lo stadio tra calciatori e anche la staff e dirigenza: via anche Edo e Valentina De Laurentiis, così come Meluso e Micheli e anche Jobard e Fichaux. Possibile faccia a faccia tra ADL e Garcia per parlare del momento della squadra azzurra che ha vinto solo 2 partite su 7 quest'anno al Maradona e continua ad essere in un momento no dal punto di vista del gioco che non convince i tifosi e il presidente.