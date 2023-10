Sportmediaset - Garcia valuta il cambio modulo a Verona, idea 4-2-3-1: ecco chi giocherebbe

Notizie Napoli calcio. Lavori in corso a Castel Volturno per Rudi Garcia: il tecnico del Napoli deve rispondere ai rumors delle ultime settimane circa un possibile esonero da parte di De Laurentiis, con quest'ultimo che si aspetta due vittoria contro Verona ed Union Berlino.

Verona-Napoli, possibile cambio modulo per Garcia

Il patron del Napoli vuole un cambio di rotta e la sua presenza nel centro tecnico è un chiaro messaggio allo stesso Garcia. Secondo quanto riportato dai colleghi di Sportmediaset, l'allenatore francese starebbe pensando a qualche variante tattica in vista delle prossime gare. La possibilità, per esempio, dei due trequartisti alle spalle dell'unico attaccante (Kvara e Raspadori in posizione più accentrata dietro a Simeone), o addirittura a una formazione molto più offensiva con l'ex Sassuolo trequartista, Politano e il georgiano sulle fasce in un 4-2-3-1 con Zielinski spostato sulla stessa linea di Lobotka. Nel caso si prosegua, invece, con il centrocampo a tre, sarà Cajuste a sostituire Anguissa.