Rudi Garcia sembra sia rimasto favorevolmente colpito da Spavone e Marchisano durante queste sedute di allenamento a Dimaro.

Garcia impresisonato da Spavone e Marchisano

Come riporta Napoli Report, per il primo in arrivo prolungamento del contratto (in scadenza nel 2025) con adeguamento dell'ingaggio a 100mila euro annui, il secondo potrebbe andare in prestito: Pro Sesto e Messina su di lui

