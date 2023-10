Garcia a rischio esonero? La lista degli allenatori svincolati

Ultime notizie SSC Napoli - Rudi Garcia è adesso a rischio ma l'esonero sembra non essere ancora stato preso in considerazione da De Laurentiis che però adesso riflette sul futuro della panchina: è questa l'ultim'ora dell'edizione online di Repubblica. Dopo la partita, infatti, il presidente del Napoli, si è chiuso da solo in uno stanzino dello stadio:

"Confronto con l'allenatore per evitare la crisi. Ma il ko contro la Fiorentina brucia e la panchina del Napoli vacilla. Sono ore di riflessione per Aurelio De Laurentiis, che era furibondo dopo la pesante sconfitta subita al Maradona contro la Fiorentina, domenica notte. De Laurentiis si trova adesso davanti a un bivio: cercare una nuova mediazione tra la panchina e i giocatori (come era successo dopo la resa contro la Lazio) oppure pensare a soluzioni più drastiche. L'esonero immediato del francese non sembra una possibilità concreta, anche se era già circolato il nome di Igor Tudor e soprattutto c'è libero un big del valore di Antonio Conte. Ma il numero uno del Napoli dovrebbe fare un altro estremo tentativo per evitare la rivoluzione nella sosta di campionato, confrontandosi di persona con Garcia".

Zidane e Conte

Esonero Garcia? Lista allenatori svincolati

Ma la vera domanda è chi sono gli allenatori svincolati su cui andare in caso di esonero di Rudi Garcia? Ecco la lista, con i nomi (e le pochissime soluzioni fattibili). Dai sogni Conte-Zidane al ritorno del nome Galtier che però è vicino all'Arabia:

Antonio Conte , ultima squadra allenata: Tottenham (novembre 2021-marzo 2023)

, ultima squadra allenata: (novembre 2021-marzo 2023) Zinedine Zidane , ultima squadra allenata: Real Madrid (marzo 2019-giugno 2021)

, ultima squadra allenata: (marzo 2019-giugno 2021) Igor Tudor , ultima squadra allenata: Marsiglia (luglio 2022-giugno 2023)

, ultima squadra allenata: (luglio 2022-giugno 2023) Christophe Galtier , ultima squadra allenata: PSG (luglio 2022-giugno 2023)

, ultima squadra allenata: (luglio 2022-giugno 2023) Laurent Blanc , ultima squadra allenata: Lione (ottobre 2022-settembre 2023)

, ultima squadra allenata: (ottobre 2022-settembre 2023) Marcelino , ultima squadra allenata: Olympique Marsiglia (giugno-settembre 2023)

, ultima squadra allenata: (giugno-settembre 2023) Julen Lopetegui , ultima squadra allenata: Wolverhampton (novembre 2022-agosto 2023)

, ultima squadra allenata: (novembre 2022-agosto 2023) Graham Potter , ultima squadra allenata: Chelsea (settembre 2022-aprile 2023)

, ultima squadra allenata: (settembre 2022-aprile 2023) Frank Lampard , ultima squadra allenata: Chelsea (aprile-maggio 2023)

, ultima squadra allenata: (aprile-maggio 2023) Leonardo Semplici , ultima squadra allenata: Spezia (febbraio 2023-giugno 2023)

, ultima squadra allenata: (febbraio 2023-giugno 2023) Fabio Cannavaro , ultima squadra allenata: Benevento (settembre 2022-febbraio 2023)

, ultima squadra allenata: (settembre 2022-febbraio 2023) Jesse Marsch, ultima squadra allenata: Leeds (febbraio 2022-febbraio 2023)

Altri nomi vi sono fra gli svincolati, ma sono ancora più lontani dall'attuale progetto SSC Napoli.