Ultime notizie calcio Napoli - Continua ad impressionare tutti il Camerun, che ha superato per 2-0 il Gambia conquistando in questo modo il pass per la semifinale di Coppa d'Africa. 87' minuti in campo per Anguissa, che continua ad essere un pilastro di questa Nazionale che resta, ancor di più adesso, tra le favorite per la vittoria finale.

Anguissa Camerun