Gaetano una delle migliori sorprese del 2024: il Cagliari si affida a lui per la salvezza, la prossima sarà contro il suo Napoli

Napoli - Gianluca Gaetano ha lasciato a gennaio Napoli in prestito per approdare a Cagliari e ha subito fatto la differenza. Già due i gol segnati dal giovane centrocampista che si sta mettendo in mostra con le sue giocate e sta trascinando la società verso punti per la salvezza. Da Cagliari sono sicuri, ci si può affidare a lui per la lotta alla salvezza ed è stato una delle migliori sorprese del 2024.